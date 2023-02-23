«التموين» تتعاقد على 240 ألف طن قمح روسي.. «تصل في أبريل»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على 240 ألف طن قمح روسي، تصل خلال شهر أبريل المقبل، لزيادة مخزون القمح الاستراتيجي والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.

شحنة قمح روسي تصل مصر

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان عنها، إلى أنّ شحنة القمح الروسي التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية جاءت بتمويل من البنك الدولي.

المخزون الاستراتيجي من القمح

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح على مستوى الجمهورية يكفي 4.5 شهر، موضحا زيادة حجم المخزون من التعاقدات الجديدة التي تبرمها الهيئة العامة للسع التموينية، مؤكدا أنّ مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن تماما.

ومن المقرر أن يزيد المخزون الاستراتيجي من القمح بداية من أبريل المقبل، وهو موعد بدء حصاد القمح المصري، وبدء موسم التوريد لصالح وزارة التموين من المزارعين.

سعر توريد إردب القمح

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها لموسم حصاد القمح 2023.