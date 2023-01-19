نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه مكسب المزارع في فدان القمح بعد رفع سعر التوريد

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1250 جنيها، يحقق للمزارع مكسبا يصل إلى 7 آلاف جنيه على الفدان الواحد، ما يشجع على زيادة الرقعة المزروعة بالقمح.

7 آلاف جنيه مكاسب متوقعة للمزارع

وأضاف نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زراعة فدان واحد من الأقماح تتكلف في المتوسط طبقا للظروف الحالية نحو 20 ألف جنيه؛ ليعطي مكسب للمزارع نحو 7 آلاف جنيه تقريبا بعد حساب التكلفة، لافتا إلى أن أنسب مواعيد لزراعة القمح في مصر تكون ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من كل عام؛ ليُحصد في شهر أبريل من كل عام.

نقيب الفلاحين: الحكومة استلمت أردب القمح الأعلى نقاوة

كما أوضح نقيب الفلاحين، أن الحكومة استلمت أردب القمح الأعلى نقاوة من المزارعين العام الماضي، بعد إضافة حافز توريد القمح بـ885 جنيها رغم تقارب تكلفة زراعة الأقماح، الموسم الحالي والماضي.

نقيب الفلاحين: زراعة الأقماح في مصر يستمر 6 أشهر

وتابع، أن مصر من أعلى الدول في العالم، بالنسبة لمستوى إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح رغم أن موسم زراعة الأقماح في مصر يتراوح بين 5 إلى 6 أشهر فقط، ويستمر في بعض الدول إلى 10 شهور، وينتج فدان القمح المصري في المتوسط نحو 3 أطنان من القمح عالي الجودة.

وتبدأ زراعة الأقماح بحرث الأرض مرتين «4 أوشاش حرث ورد بلغة المزارعين» بتكلفة 1200 جنيه، ثم يتكلف الفدان نحو 4 مقطورات زراعية من السماد البلدي بتكلفة 4000 جنيه، ويحتاج فدان القمح تقاوي في المتوسط نحو 3 أجولة حسب طريقة الزراعة «سواء بدار أو بالجورة»، ونوع الأرض «طينية أو جبلية» بتكلفة 1500 جنيه.

ووفق نقيب الفلاحين، يحتاج القمح طوال فترة زراعته نحو 5 أجولة من الأسمدة الكيماوية بمتوسط تكلفة 1500 جنيه، حيث يباع جوال سماد اليوريا المدعم بنحو 270 جنيها، وقد يصل إلى 450 جنيها في السوق الحر، ويحتاج فدان القمح لنحو 600 جنيه مبيدات لمقاومة الحشائش والأمراض ومسبباتها تقريبا، كما تتراوح عدد مرات «ري» القمح بين 10 إلى 25، حسب نوع الأرض «طينية أو رملية»، وطريقة الري والزراعة تكون: «زراعة على مصاطب أو أحواض وري بالطرق القديمة أو الحديثة»، بمتوسط تكلفة تصل إلى 2000 جنيه للفدان.

زراعة القمح تحتاج لعمالة ومصاريف

واستكمل، نقيب عام الفلاحين، أن فدان القمح يحتاج في المتوسط عماله بمصاريفها طوال مدة زراعته وحتى قرب الحصاد من تجهيز الأرض، وري المحصول ورش وخلافه بنحو 4000 جنيه تقريبا، ويحصد فدان القمح ويربط الي حزم بنحو 2000 جنيه ويدرس بنحو1000 جنيه، فضلا عن نحو 6 آلاف جنيه في المتوسط حساب مدة إيجار فدان القمح تقريبا؛ لينتج في المتوسط نحو 20 أردبا من الأقماح بالسعر الذي أعلنته الحكومة، وهو 1250، يساوي 25 ألف جنيه، وكذلك إنتاج نحو 8 أحمال تبن أبيض وزن 260 كيلو بنحو 2000 جنيه، بإجمالي نحو 27 ألف جنيه.