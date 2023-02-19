اقتراب حصاد المحاصيل الشتوية بالشرقية.. أبرزها القمح والبنحر والكتان

أوشكت محافظة الشرقية على الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية إذ تستعد للحصاد، وكانت قد استهدفت مساحات لزراعة المحاصيل الأساسية كالقمح، البنجر، الفول البلدي والكتان، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، المساحات التي جرى زراعتها من إجمالي المستهدف زراعته.

وأوضح المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة في حديث خاص لـ"الوطن" قائمة المحاصيل الزراعية الشتوية المستهدف زراعتها في المحافظة، لافتا إلى زراعة 380 ألفا و61 فدانا من محصول القمح من إجمالي المستهدف والبالغ 443 ألف فدان، معلقا: "القمح هو المحصول الاستراتيجي الأساسي في المحافظة ويمثل الأمن الغذائي ضمن المحاصيل الزراعية الهامة في المحافظة".

زراعة أكثر من 146 ألف فدان برسيم

وتابع نصير: الانتهاء من زراعة 146 ألفا و221 فدانا من محصول البرسيم المستدام، المحصول الزراعي الهام للثروة الحيوانية، لافتا إلى زراعة 8877 فدانا من محصول الفول البلدي، فضلا عن زراعة 7832 فدانا من الشعير، بينما تم الانتهاء من زراعة 22792 فدانا من محصول البصل.

زراعة 1596 فدان كتان

وأشار نصير إلى زراعة نحو 1596 فدانا من الكتان ثنائي الغرض، تلك المحصول الزراعي الهام في محافظة الشرقية والذي يزرع منذ عهد المصريين القدماء، لافتا إلى أهمية المحصول في صناعة الملابس والصناعات الأخرى كما ويدخل في صناعة الزيت الحار والحبال والصبغات وغيرها من الصناعات الهامة.

زراعة أكثر من 90 ألف فدان بنجر وألف جنيه لتوريد الطن

واضاف نصير مدير عام الزراعة في حديث خاص لـ"الوطن أنه تم الانتهاء من زراعة 90264 فدانا من محصول بنجر السكر هذا بالإضافة إلى تخصيص سعر التوريد والحافز بقيمة ألف جنيه للطن، لافتا إلى أن البنجر من المحاصيل الهامة التي يعتمد عليها في تصنيع السكر الأبيض ويقلل الواردات من السكر من الخارج.