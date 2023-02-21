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«غرفة الحبوب»: الإفراجات عن القمح ستؤدي إلى تراجع أسعار الدقيق

اسعارالدقيق

كتب:

مريم حنفي
04:03 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الدقيق

الدقيق

يشهد الدقيق اهتماما كبيرا من جانب المواطنين، فيما يخص الأنواع والأسعار المطروحة في الأسواق، نظرا لاستخداماته المتعددة، وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ أنه من المتوقع انخفاض الأسعار الفترة المقبلة بعد الإفراج عن القمح. 

وفرة الدقيق في الأسواق المصرية 

وفي جولة لـ« الوطن» بمنطقة السادس من أكتوبر، قال أحمد فاروق، أحد تجار الجملة، إن أنواع الدقيق في الأسواق متعددة وتختلف أسعاره وفقا للنوع والوزن، لافتا إلى أنّ الدقيق يشهد إقبالا من المواطنين طوال العام، نظرا لاستخداماته المتعددة، ولكن يزداد الاقبال على الشراء مع اقتراب المواسم مثل شهر رمضان المبارك والأعياد. 

تخفيضات على أسعارالدقيق 

وأضاف أنه تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت العديد من ربات البيوت وأصحاب الخير، استعداداتهم من خلال شراء السلع الغذائية الأساسية، التي يحتاجونها طوال الشهر الكريم، ومنها الدقيق حيث أن هناك العديد من المحلات التجارية تقدم عروضا الفترة الحالية على السلع الغذائية، ووصل سعر الدقيق 18 جنيها بدلا من 22 جنيها، ويسجل نوعا أخر في الأسواق 25 جنيها بدلا من 29، وعرض ثالث بـ21 جنيها بدلا من 24. 

انخفاض سعر الدقيق الفترة المقبلة 

ومن جهته، قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن سعر طن الدقيق الشعبي بروتين 24، يتراوح بين 13 و14 ألف جنيه، ويستخدم في صناعة الخبز السياحي والنواشف، فيما وصل سعر طن الدقيق المستخدم في صناعة الحلوى والمخبوزات بروتين 27، تتراوح أسعاره من 16 إلى 18 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الدقيق الذي يصل للمستهلك بين 17 و25 جنيها، متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة مع بداية فتح الاعتمادات والإفراج عن القمح.

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بقلم مريم حنفي