القصة الكاملة لمقتل «سيدة المنوفية» في مشتل نباتات.. ما سبب خديعة صديقتها؟

مكالمة هاتفية لا تزيد مدتها عن 3 دقائق تلقتها سيدة المنوفية «نجوى» من صديقتها «مديحة» طلبت منها الحضور إلى مشتل نباتات الزينة الخاص بها وبشقيقها لقضاء بعض الوقت معها وأن تعطيها بعضًا من تلك النباتات لتزين بها منزلها، بلعت الصديقة الطعم واستجابت وأسرعت إلى تلبية الدعوى لكنها لم تعرف أنها كانت ستذهب إلى مصيرها المحتوم وأن نهايتها ستكون على يد صديقتها بمعاونة شقيقها بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية.

سرقة قرط ذهبي وهاتف محمول

وقالت المتهمة «مديحة» أمام النيابة العامة، إنها سرقت من صديقتها قرط ذهبي يزن 6 جرامات وهاتف محمول، بعد أن اتفقت مع شقيقها على تنفيذ جريمة السرقة عن طريق تخدير السيدة بوضع المخدر في كوب الشاي لكن سيدة المنوفية بعد أن تناولت الشاي لم تفقد وعيها وعندما همت بالانصراف أسرع شقيقها إليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بينما تولت هي خلع «الحلق» من أذنيها.

تخدير سيدة المنوفية قبل قتلها

وأضافت المتهمة بقتل صديقتها داخل مشتل نباتات الزينة أن شقيقها «نبيل»، 37 سنة اشترى مخدرًا من الصيدلية ووضعه للمجني عليها «نجوى .م»، 41 سنة في كوب الشاي لكنها لم تتأثر به لمدة ساعة كاملة وعندما حاولت الانصرف فوجئت بشقيقها ينقض عليها ويخنقها حتى الموت، وبعد أن نفذا الجريمة تخلصا من الجثمان في ترعة بأشمون.

تجديد حبس المتهمين بقتل سيدة المنوفية

ونسبت النيابة العامة للمتهمة وشقيقها تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وجددت حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وعقب انتهاء جلسة التحقيق التي استغرقت 3 ساعات متصلة أعادة النيابة المتهمين إلى محبسهما تنفيذًا لقرار النيابة العامة

عقوبة القتل المقترن بالسرقة

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، في حديثه لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة وفق قانون العقوبات هي الإعدام، مضيفا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».