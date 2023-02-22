أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة المنوفية، حيث جرى الإعلان عن المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد مسابقة رياض الأطفال، والإعلان عن أسماء المرشحون لشغل وظيفة معلم مساعد للصفوف الإبتدائية مستبقة معلم فصل.

كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة المنوفية

قال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم الإعلان رسميا عن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة المنوفية بعد الإنتهاء من الإختبارات الأولية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيتم فيها إجراء تدريب للمدرسين وبعض الإجراءات الأخرى، ومن ثم اختيار المدرسين.

أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم المنوفية

وأوضح المصدر أن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة المنوفية، تم الإعلان عنها بعد اعتمادها وإرسالها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أنه يتم الإعلان عن باقي الإجراءات خلال الفترة المقبلة رسميا من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وتابع، أن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة المنوفية، المعلنة رسميا، تشمل وظيفة معلم مساعد مسابقة رياض الأطفال، ووظيفة معلم مساعد للصفوف الإبتدائية مسابقة معلم فصل.