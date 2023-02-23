مسؤولة أممية تطالب بضرورة عدم تسييّس المساعدات الإنسانية لسوريا

طالبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، «نجاة رشدي»، بضرورة عدم تسييس الاستجابة أو المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص تضرروا من الزلزال، كما طالبت الجميع بالعمل على ضمان وصول المساعدات بكافة الطرق والوسائل، بما في ذلك من خلال استئناف وزيادة عمليات الوصول عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا وتأمين الموافقات والضمانات الأمنية اللازمة لها دون تأخير.

نجاة رشدي: أدعو إلى إنهاء جميع أعمال العنف في سوريا

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم، أشارت نائبة المبعوث الخاص إلى الإعفاءات الإنسانية الإضافية التي أعلنت عنها الدول المانحة الرئيسية استجابة للزلازل، وحثت هذه الدول على ضمان الاستفادة بشكل كامل من جميع الاستثناءات الإنسانية ذات الصلة بالعقوبات التي قد تُعرقل جهود الاستجابة الإنسانية.

كما دعت «نجاة رشدي» إلى إنهاء جميع أعمال العنف وإلى التهدئة المستمرة في سوريا لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق ومنح جميع السوريين متنفسا في هذه الأوقات العصيبة.