الأمم المتحدة تدعو واشنطن وموسكو للاستئناف الفوري لمعاهدة «ستارت»

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الولايات المتحدة وروسيا لاستئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» بشكل فوري.

موقف واضح للأمن العام للأمم المتحدة

وقال دوجاريك بحسب موقع روسيا اليوم: «كان موقف الأمين العام واضحا دائما، يجب على الولايات المتحدة وروسيا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت 3 على الفور».

شروط معاهدة ستارت 3

وأشار إلى أن معاهدة ستارت 3، والمعاهدات الثنائية اللاحقة بشأن خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة ضمنت ليس فقط أمن هذه الدول، ولكن أمن المجتمع الدولي بأسره.