أوروبا تخفض الطلب على الغاز بنسبة 20%.. والسر في الطقس

انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بمقدار 55 مليار متر مكعب في عام 2022، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق، بحسب مذكرة بحثية لـchez International Energy .Agency

الطقس الأكثر اعتدالاً السبب

وقال محلل الغاز في وكالة الطاقة، جريج مولنار: «تظهر تقديراتنا الأولى أن الطقس الأكثر اعتدالا ساهم في ثلث انخفاض الطلب الذي شوهد في عام 2022، وتركز معظم ذلك في الربع الرابع من العام، عندما أدى شهري أكتوبر ونوفمبر المعتدلين بشكل خاص إلى تأخير موسم التدفئة الأوروبي لمدة شهر».

استخدام الفحم والوقود

لكن «مولنار» حذر من أن انخفاض الطلب أكثر من 20% على الغاز يمكن أن يقوض أمن الإمدادات الغذائية لقارة أوروبا، مشيراً إلى أن تنويع استخدام الوقود الأكثر تلويثاً مثل زيت الوقود والفحم بنسبة لا تقل عن 25% كانت وراء خفض الطلب على الغاز.

وتابع محلل الغاز في وكالة الطاقة، قائلاً: «إجمالا، يمثل خفض الطلب الهيكلي على الغاز ما يقدر بنحو 20% في عام 2022 والـ 80% الأخرى كانت بسبب الطقس الدافئ نسبياً.»