خبير بترول لـ يوسف الحسيني: يكفينا فخرا أن لدينا اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي، إن مصر مركز عالمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومن الداعم لإمداد الغاز الطبيعي لأوروبا والجهات المختلفة المشاركة في المنتدى.

تنوع كبير في الطاقة

وأضاف مدحت يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر لديها تنوع كبير فى الطاقة، حيث نتجه إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، والتوجه للطاقة الخضراء، وإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي إلى أنه يكفينا فخرا أن لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، موضحا أن مصر صدرت غازاً بـ 8 مليارات دولار في 2022 مما حسن صورة اقتصادنا القومي.

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبتس 2023" له أهمية مباشرة، وهدفه أن مصر أصبحت جاذبة لسياحة المعارض، لافتا إلى أن الإعلام الغربي يبث أن هناك نشاطاً اقتصادياً ونفطياً في مصر.

مشاركة شركات كبيرة

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج نفسه، أن الحضور من بينهم شخصيات في غاية الأهمية من منظمة أوبك والشركات العالمية، موضحا أن الشركات مقيدة في الأسواق العالمية وحضورها ومشاركتها له دور كبير في التسويق لمصر.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الحضور الكثيف والشركات الكبيرة التي شاركت يوضح مركزية مصر في الشرق الأوسط في الغاز، حيث حضر 32 ألف مشارك، مما يدل على أن مصر تعتمد عدداً من الأنشطة الصناعية الثقيلة، وأصبحنا أكبر مركز في شرق البحر المتوسط في الغاز، ونمتد بعلاقتنا مع دول شرق مصر.