حماية الطفل بسوهاج توقف ثامن حالة زواج قاصرين خلال يومين

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، زواج طفلة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، كان مقرر إقامة زواجها قبل بلوغ السن القانونية للزواج خلال أيام، وفقا لمسعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وقال «الديب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه ورد بلاغا من خط نجدة الطفل، يفيد بنية ولى أمر الطفلة بإتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية خلال أيام.

استدعاء ولي أمر الطفلة

وأضاف أنّه على الفور تم استدعاء ولى أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية، واتخاذ التعهدات والاقرارات اللازمة عليه، بعدم اتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني، وتحمله المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنه في حالة نيته إتمام الزواج بعد توقيعه الاقرارات قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، سيتم عمل مذكره ورفع الاقرارات الموقعة بوحدة حماية الطفل إلى النيابة المختصة، لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إيقاف 7 حالات زواج قاصرات

وكان قد تم بالأمس إيقاف 7 حالات زواج قاصرات بمركز دار السلام كان مقرر عقد زواجهم اليوم، وأخذ تعهد على أولياء أمورهن بعدم إتمام الزيجات.