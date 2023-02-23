المفوضية الأوروبية تطلب من موظفيها حذف تطبيق «تيك توك»

بعثت المفوضية الأوروبية في رسالة، عبر البريد إلكتروني، إلى موظفيها تطالبهم بمسح فورًا تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» من هواتف المحمول الشخصية والخاصة بالعمل.

وقالت المفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية اليوم، إنّ هذا الإجراء يأتي من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها السيبراني لذلك قررت تعليق هذا التطبيق على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجلة في خدمات الأجهزة المحمولة المسلجة لديها.

عقوبات لم يتأخر في حذف التطبيق

وأضافت القناة أنه يتعين على موظفي المفوضية الأوروبية مسح هذا التطبيق من أجهزتهم في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 15 مارس المقبل وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائي، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة في سياق وظيفتهم مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمفوضية و«إسكايب فور بزنس».

وأوضحت القناة أن المفوضية الأوروبية تهدف إلى تأمين بياناتها وأنظمتها من تهديدات الأمن السيبراني.

تيك توك: فتح مركزي بيانات آخرين في أوروبا

يذكر أن مسؤول تنفيذي كبير بموقع «تيك توك» قال في وقت سابق، إن الشركة تخطط لفتح مركزي بيانات آخرين في أوروبا في خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمي على الشركة، فيما تسعى «تيك توك» إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها.