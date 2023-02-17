«تيك توك» تخطط لإنشاء مراكز بيانات في أوروبا بسبب أمن المعلومات

قال مسؤول تنفيذي كبير، اليوم الجمعة، إن شركة تيك توك الصينية لوسائل التواصل الاجتماعي تخطط لفتح مركزي بيانات آخرين في أوروبا، في خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمي على الشركة، تسعى TikTok إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي شخص آخر تحت تأثير بكين.

توسيع تخزين البيانات الأوروبية

وبحسب رويترز، قال مدير عام تيك توك للعمليات في أوروبا Rich Waterworth في منشور على مدونة إن تطبيق مشاركة الفيديو القصير، المملوك لشركة ByteDance الصينية، يهدف إلى توسيع تخزين البيانات الأوروبية، وقال «نحن في مرحلة متقدمة من وضع اللمسات الأخيرة على خطة لمركز بيانات ثان في أيرلندا مع مزود خدمة طرف ثالث، بالإضافة إلى الموقع الذي تم الإعلان عنه العام الماضي».

إنشاء مركز بيانات ثالث في أوروبا

وقالت ووترورث: «نجري أيضًا محادثات لإنشاء مركز بيانات ثالث في أوروبا لمواصلة استكمال عملياتنا المخطط لها في أيرلندا، ستبدأ بيانات مستخدمي تيك توك الأوروبية في الهجرة هذا العام، وتستمر حتى عام 2024»، وأبلغت الشركة يوم الجمعة أيضًا عن 125 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي في الفترة من أغسطس 2022 إلى يناير 2023، ما أخضعها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت للاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA).

تُصنف DSA الشركات التي يزيد عدد مستخدميها عن 45 مليون مستخدم على أنها منصات كبيرة جدًا على الإنترنت وتتطلب منهم إدارة المخاطر والتدقيق الخارجي والمستقل ومشاركة البيانات مع السلطات والباحثين واعتماد مدونة قواعد السلوك، ومنحت المفوضية الأوروبية منصات ومحركات بحث على الإنترنت حتى 17 فبراير لنشر مستخدميها النشطين شهريًا.