أكثر التطبيقات تجسسا على بيانات مستخدميها: «تيك توك متطفل بشكل مفرط»

حققت مواقع التواصل الاجتماعي نقلة مذهلة في التقارب بين الأشخاص، إلا أنه في المقابل تستولي على البيانات الشخصية وتجعل خصوصيتك معرضة للخطر، حيث تتبع تطبيقات التواصل الاجتماعي تحركات مستخدميها، وتجمع كميات هائلة من بياناتهم الشخصية، وهناك مخاوف أمنية حول استخدام المعلومات التي تجمعها شركات التواصل الاجتماعي، حيث أثار TikTok الجدل حول أن البيانات التي تجمعها قد تستخدم من قبل الحكومة الصينية للتجسس على الناس.

وصنفت شركة Internet 2.0 للأمن السيبراني TikTok على أنه أكبر تطبيق يجمع البيانات الشخصية، وفقًا لدراسة أجرتها، حيث يمتلك تطبيق الفيديو المملوك لشركة ByteDance الصينية، بيانات حوالي مليار مستخدم، ولديها أكثر من ضعف عدد المتعقبات في شفرة المصدر الخاصة بها.

TikTok بجمع بيانات حول المستخدمين خلسة

ويمتلك التطبيق 9 متتبعات وأذونات وتحذيرات خطورة الكود وصفت بـ«متطفل بشكل مفرط» وليس ضروريًا لتشغيل التطبيق، ويقوم برنامج التتبع الخاص بـ TikTok بجمع بيانات حول المستخدمين خلسة لضبط الخوارزمية التي تقوم بتشغيل خلاصتها الرئيسية، ويجمع معلومات حول شبكة wi-fi وبطاقة Sim، ما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

واحتلت كل من Microsoft Teams وOutlook وInstagram وTwitter وSnapchat المرتبة الأولى في المراكز الثمانية الأولى من بين 22 شركة كبرى تستوعب أكبر قدر من البيانات، بينما تم تصنيف Facebook كواحد من أفضل الشركات، حيث احتل المرتبة 16.

VK ثاني أكبر شركة إنترنت في روسيا تتبع البيانات

وسجلت VK ثاني أكبر شركة إنترنت في روسيا ولكن تمت إزالة تطبيقاتها من Apple وسط مخاوف أمنية، وجرى الكشف عن 13 أداة تعقب و28 أذونات خطيرة في كود المصدر الخاص بها، وسجل Viber Messenger، ثالث أكثر التطبيقات التي يتم تتبعها، ويضم أكثر من مليار مستخدم ولديها 11 تعقبا.

وجاءت Microsoft Teams الخاص بمكالمات العمل الجماعية في المرتبة الرابعة بـ أربعة متتبعين وعدد كبير من الأذونات، بينما احتلت خدمة البريد الإلكتروني في Outlook، التي يقدر عدد مستخدميها بـ 400 مليون مستخدم المرتبة الخامسة، تليها Instagram وTwitter وSnapchat LinkedIn، وGmail وWeChat، وسجل تطبيق Facebook إحدى أقل الدرجات بسبب تحذيرات التعليمات البرمجية رغم من وجود عدد كبير من طلبات الإذن.

وكانت خدمة المراسلة Signal التي يفضلها الجيش البريطاني على منافستها WhatsApp لتنظيم الأحداث اليومية واحدة من أفضل التطبيقات، وسجل Facebook Messenger وDiscord درجة عالية.

كيفية استخدام المعلومات التي تجمعها شركات التواصل الاجتماعي

تأتي نتيجة الدراسة وسط خلاف أمني حول كيفية استخدام المعلومات التي تجمعها شركات التواصل الاجتماعي، ففي الأسبوع الماضي، حث البرلمان البريطاني على حذف TikTok من الهواتف لحماية بياناتهم من التهديدات، وقالت أليسيا كيرنز رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إنه على المستخدمين التخلي عن التطبيق محذرة من أن السياسة والأعمال في الصين لا ينفصلان.

وفي ديسمبر الماضي قالت ليز كانتر التنفيذية في TikTok، أن النظام الأساسي لم يُطلب من الحكومة الصينية بيانات المستخدم في المملكة المتحدة، ونفى مالكو التطبيق تسليم أى بيانات للحكومة الصينية، ووصفوا الدراسة الصادرة عن شركة الأمن السيبراني بأنها «تستند إلى تحليلات مضللة للإنترنت أجريت العام الماضي فالتقارير والدراسات الأخيرة تتعارض مع استنتاجاتها، وأضافوا: « TikTok ليس فريدًا من حيث كمية المعلومات التي يجمعها وفي الواقع يجمع بيانات أقل من التطبيقات الأخرى».

ويجمع التطبيق أنواعا متعددة من البيانات من الصعب عدم استنتاج أنه يتم استخدامها لأكثر من مجرد تسويق وإنشاء نوع من ملفات تعريف التسويق للأشخاص، وهذا مصدر قلق لا سيما في البيئة الجيوسياسية الحالية.