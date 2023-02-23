«التعليم» تحدد الأجزاء المحذوفة من منهج رابعة ابتدائي 2023 والدروس الملغية

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة من منهج رابعة ابتدائي 2023 والدروس الملغية، مشيرة إلى أن كل الأسئلة التي تندرج تحت الأجزاء الخاصة بالاطلاع لا يتم تضمينها في الامتحانات سواء الشهرية أو آخر العام.

مادة العلوم للصف الرابع الإبتدائى

- الوحدة الثالثة: المفهوم الثاني عن الوقود نشاط 11 حلل كعالم - التلوث وحرق الوقود الحفري 38، 93.

- المفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة نشاط 4 لاحظ كعالم - الطاقة الشمسية.

الوحدة الرابعة: المفهوم الأول تفتت الصخور وتحركها نشاط 5 لاحظ كعالم - ما المقصود بالتجوية 97، نشاط 8 ابحث كعالم ،البحث العملي تصميم 102، ونموذج التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية 103 .104.105، نشاط 10 قيم كعالم - التجوية 106، نشاط 13 قيم كعالم أدلة التغير 111/112.

المفهوم الثاني تغير مظاهر سطح الأرض

- نشاط 4 ابحث كعالم - البحث العملي مظاهر السطح في بينتك 123 و124 و125.

- نشاط 5 لاحظ كعالم وجولة بصرية 127- 126.

- نشاط 8 حال كعالم - تكون الدلتا 132-133.

- نشاط 10 ابحث كعالم والبحث العملى تحولات الرمال 136- 137- 138.

- نشاط 12 قيم كعالم - وصف التضاريس 143 -142.

الأجزاء المخصصة للإطلاع بمادة اللغة الفرنسية

Unité 4: Qu'est-ce que tu sais faire ? P.16 jusqu'à P.19

مادة اللغة العربية

- أنشطة نص الاستماع حوار مباشر من ص 66 إلى ص 67.

- نص معلوماتي بنيان سد عالي جديد من ص 77 إلى ص 83.

- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول: بين الماضي والحاضر من ص 96 إلى ص 97.

- أنشطة نص الاستماع الفصل الثاني: بين الماضي والحاضر من ص 122 إلى ص 123.

- نص معلوماتي التطعيم لمجتمع سليم من ص 132 إلى ص 138 نص معلوماتي التبادل التجاري من ص 160 إلى ص 166.

اللغة الإنجليزية

Unit 9

From P50 to P. 57

From P. 62 to P. 65

from P. 68 to 69

Unit 10

From P. 78 t0 85

Unit 11

From P. 102 to P. 104

Unit 12

From P. 118 to 119.

Review 4

From P. 130 to P133

.

مادة الرياضيات

- الوحدة العاشرة: الدرس الثالث «القيمة المكانية» من صفحة 56 إلى58.

- الدرس الثامن من صفحة 75 حتى صفحة 77، درس المقارنة بإستخدام النماذج .

- الوحدة الحادية عشر الدرس الثاني من صفحة 100 حتى 102 ، التمثيل الببيانى بالنقاط، الدرس الرابع من صفحة 108 حتى 109 التمثيل البيانى للفصل .

- الوحدة الثانية عشر «الدرس الرابع من صفحة 120 حتى صفحة 121،رسم صور ذات خط تماثل.

- الدرس الخامس من صفحة 122 حتى صفحة 123 الهندسة في حياتنا الجزء الأول.

- الدرس السادس من صفحة 125- 126 تحديد الزوايا القائمة ، والدرس الثانى عشر من صفحة 140 حتى 141، الهندسة فى حياتنا الجزء الثاني.

- الوحدة الثالثة عشر: الدرس الخامس من صفحة 156 حتى 157 «قياس الزوايا - الجزء الثاني».

مادة الدراسات

الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا الدرس الثالث.

الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا الدرس الرابع تطوير وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع.