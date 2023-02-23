تفاصيل مقتل مزارع قنا على يد صديقه.. استدرجه برسالة «تعالى استلم فلوسك»

«تعالى استلم فلوسك» رسالة تلقاها المزارع «محمود» ابن محافظة قنا من صديقه، أعقبها مكالمة هاتفية جمعتهما يوم الأحد الماضي فلبى الأخير تلك الدعوة وعند وصوله إلى المكان المحدد بينهما في دشنا وجد صاحبه «عبد الله»أمامه بسيارته، مقابلة مدتها 5 دقائق جمعت الصديقين انتهت بجريمة قتل أحدهما على يد الآخر، وفق بيان صادر عن الداخلية ظهر اليوم أعلنت فيه عن القبض على منفذ الجريمة.

1500 جنيه السبب في جريمة القتل

قطعة حديدية استخدمها السائق «عبد الله» في تهشيم رأس صاحبه وبعدها استولى المتهم على هاتفه المحمول وتخلص من الجثمان بإلقائه في مصرف مائي، ووفق تحقيقات النيابة أن المتهم عرض على المجني عليه استقلال السيارة معه بغرض الذهاب إلى منزله في مركز الوقف في قنا لتسليمه مبلغ 1500 جنيه كان أخذه منه قبل 3 أشهر.

قطعة حديدية استخدمها المتهم في قتل صاحبه

وشرح المتهم أمام النيابة العامة ظهر اليوم، تفاصيل الجريمة، مؤكدا أنه وقف بسيارته على طريق زراعي ونجح في قتل صديقه عن طريق ضربه بقطعة حديدية على رأسه فمات على إثرها وبعدها استولى على هاتف محمول خاص بالمجني عليه قبل أن يتخلص من جثمان الضحية بإلقائه في مصرف مائي.

حبس المتهم بقتل صديقه في قنا

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل صاحبه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وبعد انتهاء المتهم من شرح تفاصيل الجريمة أعادته الشرطة إلى محبسه.

عقوبة القتل العمد والسرقة

تحدث الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، شارحا عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة وفق قانون العقوبات وهي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».