الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل شاب في قنا

كشفت أجهزة ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز .

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).

خلافات سبب الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما ، حيث قام بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجارى المائية وأرشد عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.