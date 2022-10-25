«بموت يابا».. مزارع يروي تفاصيل مقتل ابنه بسبب خلاف على أرض بالشرقية

روى ماهر نجاتي، مزارع، تفاصيل وفاة ابنه «محمد»، والذي لقى مصرعه إثر الاعتداء عليه من قبل جاره خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بقرية منزل حيان التابعة لمركز ههيا بالشرقية.

خلافات بسبب قطعة أرض

قال والد الشاب، إنه توجد خلافات بينهم وبين جيرانهم، بسبب إطلاقهم الحيوانات «الماعز والخراف» في الأرض ملكهم الواقعة في نطاق مركز ههيا، مشيرا إلى أنهم أقاموا سورا حول الأرض، ولكن كان جارهم يتعمد إنزال الحيوانات في أرضهم.

وتابع، في شهر رمضان الماضي وقعت مشاجرة بينهم حيث وجد مجموعة من الخراف في الأرض الزراعية الخاصة به فطردها، فتشاجر جارهم معهم واستعان بمجموعة آخرين، واستطرد قائلا «إنهم اعتدوا عليَّ بالضرب، وعندما حاول ابني الدفاع عني اعتدوا عليه بالضرب أيضا وتدخل الأهالي لإنقاذنا».

تفاصيل واقعة القتل

وواصل الأب قائلا: بعد فترة تجددت الخلافات وكنت ذاهبا وزوجتي ووالدتي وابني محمد إلى الأرض، وفوجئنا بالمتهم وعائلته يعتدون علينا، وتعمدوا الاعتداء على ابني محمد، وإصابته بجرح طعني في الصدر والبطن»، ومضى قائلا «ابني قالي أنا بموت، إسلام قتلني».

واختتم قائلا: «عوضي على الله، وأنا عاوز حق ابني، عاوز القصاص».

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالواقعة

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة ههيا بلاغا بمقتل محمد ماهر نجاتي، 23 عاما، مقيم بقرية منزل حيان التابعة لدائرة المركز، إثر إصابته بجروح طعنية، في مشاجرة مع آخرين بسبب قطعة أرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

ومن جانبه، قال أحمد يسري شريعة، المحامي، إن وقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت، وتُنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، مضيفا أن هناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.

وأشار إلى أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

واختتم، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.