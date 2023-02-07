«الإسكان الاجتماعي»: نصف مليون مستفيد من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعي بلغت 55.52 مليار جنيها موزّعة على 486.6 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 114 ألف جنيه للوحدة، وفقا لأحدث بيانات الصندوق، مشيرة إلى وجود 22 بنك عملت ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل منحت تمويلات بقيمة 53.2 مليار جنيه لـ467.5 ألف عميل بجميع محافظات الجمهورية وهذا بخلاف 8 شركات تمويل عقاري قدمت قروضا بقيمة 2.33 مليار جنيه لـ19.11 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

فئات الأولى بالرعاية لهم الأولوية للدعم

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، في تصريحات عنها اليوم، أنّ السياسات الإدارية التي ينتهجها الصندوق ركزت على منح «الإناث والفئات المهمشة الأولوية والأولى بالرعاية» في التقديم والحصول على وحدات سكنية، مشيرة إلى أنّ نسبة الإناث المستفيدات من المشروع بلغت 23%، ونسبة أصحاب المهن الحرة 19%، ونسبة ذوي الهمم ارتفعت إلى 5% من إجمالي الحاصلين على دعم البرنامج.

تخصيص الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

وقالت عبدالحميد، إنّه جرى إنشاء أول موقع إلكتروني لحجز وتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل، وتضمن الموقع 69% من المتعاملين لأول مرة بالمنصات الإلكترونية، ما ساهم في تسريع وتيرة العمل بنسبة 78%، وزيادة نسبة الشفافية في التعامل مع المواطنين، وزاد إقبال المواطنين على مشروعات الصندوق، مؤكدة أنّه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم نحو 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقالت عبدالحميد، إنّه جرى تقديم دعم في صور متنوعة، حيث بلغ الدعم النقدي منها نحو 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين، موضحة أنّ عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة)، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، ما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

مبادرة «العمارات الخضراء»

ولفتت إلى أنّه جرى إطلاق مبادرة «العمارات الخضراء» بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء في عام 2020، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر لـ الإسكان الاجتماعي، ويجري العمل حاليًا على بناء ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة كنموذج، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي لهذه الوحدات، لاستكمال بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة حتى عام 2024.

وأشارت إلى أنّ المبادرة تساعد في تقليل إستهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح بين 24-50%، وتقليل الإنباعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مؤكدة أنّ الصندوق يهدف لتعميم المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات سكن لكل المصريين في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.