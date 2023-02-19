طرق وشروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي.. الحق الحجز قبل انتهاء الموعد

أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، حجز شقق مشروعات الإسكان في «جنة، دار مصر، سكن مصر، الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، قطامية جاردنز».

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

و ينتهي التسجيل بمشروع جنة يوم 6 مارس 2023، ومشروع دار مصر 8 مارس 2023، ومشروع سكن مصر خلال يوم 12 مارس 2023، ومشروع الاسكان المتميز ذو طابع ساحلي مرحلة سادسة يوم 14 مارس 2023، ومشروع قطامية جاردنز خلال يوم 16 مارس 2023، وتشمل خطوات الحجز الإلكتروني كالآتي:

خطوات الحجز الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي

- - الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص ببنك التعمير والإسكان من هنا.

- اختيار زر «وحدات سكنية».

- ستظهر بعدها المشاريع الخاصة بالإسكان الاجتماعي، إذ تختار المشروع الذي ترغب بالتقديم عليه وتكون المشاريع كالآتي «دار مصر أو جنة أو سكن مصر أو الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي أو قطامية جاردنز»، إذ تقوم بالضغط على زر «أرغب في التقدم».

شروط وأحكام التقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والاحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الالكتروني. وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الاحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به اثناء الادخال فقط قبل ارسال طلب التسجيل.

- يجب مراجعة بيانات الإستمارة قبل الحفظ على الموقع.

- يجب تحميل كراسة الشروط مرة أخري لأنه تم إجراء بعض التعديلات عليها.

- سداد باقي قيمة الوحدة كاش.