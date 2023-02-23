توزيع 1500 كوبون سلع غذائية على الأهالي في العيد القومي لجنوب سيناء

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برتوكول تعاون مع علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك بمقر البنك الزراعي بالقاهرة، بهدف توفير السلع التموينية لأهالي المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال المحافظ في بيان صحفي قبل قليل، إنه جرى توزيع نحو 40 طنا من اللحوم والسلع التموينية أمام ديوان عام المحافظة، وعدد المدن في إطار مبادرة تخفيف الأسعار عن المواطن.

أهداف البرتوكول الموقع بين المحافظة والبنك الزراعي

وأضاف المحافظ أنّ البروتوكول يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني سيناء، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء جنوب سيناء.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والعاملين به لجهودهم في مجال تحقيق التنمية الزراعية بجنوب سيناء.

توفير1500 كوبون لأهالي محافظة جنوب سيناء

ووعد علاء الدين فاروق زكى، رئيس البنك الزراعي، بتوفير عدد 1500 كوبون سلع ومواد غذائية لأبناء المحافظة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2023، وتوفير عجول وذبحها وتوزيعها على المستحقين، بالإضافة إلى عقد لقاء توعوي بمدينة نويبع للشباب والفتيات، ودعم المرأة السيناوية بمشاريع يدوية بقروض ميسرة.