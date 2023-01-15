رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لتوريد الذرة الصفراء

كتب:

وفاء الصعيدي
02:00 م | الأحد 15 يناير 2023
ذرة صفراء - صورة أرشيفية

ذرة صفراء - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2022/2023 لتوريد ذرة صفراء، طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد C&F أو CIF رغبة المورد.

مناقصة ذرة صفراء

ونوهت هيئة السلع التموينية في نص قرارها عن توريد الذرة الصفراء، يكون في فترة الشحن من 10 إلى 25 فبراير، ونصت على أن السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

جلسة فض المظاريف

وشمل قرار هيئة السلع التموينية أن العروض تقدم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية، وجلسة بت باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، التي يمكن الحصول عليها من مقر هيئة السلع التموينية في 99 شارع القصر العيني القاهرة.

فيما أكدت مصادر لـ«الوطن» أن الإعلان عن مناقصة توريد الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية سيعمل على ضبط أسعار الذرة الصفراء والأعلاف في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن القضاء على السوق السوداء في تجارة هذه السلعة العامة.

وأضافت المصادر، أن إسناد الممارسة لهيئة السلع التموينية بخصوص الذرة الصفراء يعني اعتبار الذرة الصفراء كسلعة استراتيجية وأساسية.

اقرأ المزيد:

«التموين»: تحرير محاضر ضد المحال غير الملتزمة بقرار عرض أسعار السلع

الحكومة: لا وقف للبطاقات التموينية لمن لم يتلق رسالة صرف التموين

تراجع 200 جنيه في أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. «الروماني» بـ13 ألفا و700 جنيه
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.