بدء صرف السلع التموينية لشهر يناير 2023.. ثبات واستقرار في الأسعار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 40 ألف منفذ بقالي تمويني على مستوى الجمهورية في صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر يناير 2023، والبالغ عددهم 23 مليون أسرة تمتلك البطاقة التموينية.

فتح منافذ البقالين في التاسعة صباحا

وتفتح منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي لصرف السلع وفروع المجمعات الاستهلاكية، أبوابها غدا أمام حاملي البطاقات بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، طوال أيام الشهر لصرف السلع التموينية المستحقة للأسر عن شهر يناير، والذي شهد استقرارا وثباتا في أسعار السلع التموينية مساوية لنفس الأسعار على مدار الأشهر الماضية.

فيما يستقبل أصحاب البطاقات التموينية على مستوى المحافظات، بداية من اليوم رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد بكميات السلع المصروفة لحامل البطاقة وكمية السلع المتبقية له، إسوة بما يتم في بون صرف الخبز الورقي الذي تتسلمه الأسر من المخبز البلدي.

أسعارالسلع التموينية لشهر يناير 2023

وتصرف منافذ البقالين أسعار السلع التموينية بالأسعار التالية:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيها.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.