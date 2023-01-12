قائمة بأسعار السلع التموينية.. واستقرار في الزيت حتى نهاية يناير

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ثبات سعر الزيت في اليوم، والذي يصرف للمواطنين مستحقي الدعم، ضمن المقررات التموينية عن شهر يناير الجاري، والتي بدأ صرفها مطلع الشهر وتستمر حتى نهايته.

سعر الزيت في التموين اليوم

وجاء سعر الزيت في التموين اليوم عند 25 جنيها، لحاملي البطاقات للزجاجة التي تزن 800 مللي جرام، مع صرف زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مدرج على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 زجاجات زيت البطاقة الواحدة.

حملات مشتركة بين مباحث التموين وحماية المستهلك

وأعلنت وزارة التموين منذ عدة أشهر، ضخ وزن موحد لزجاجة الزيت في التموين وهو وزن 800 مللي بسعر 25 جنيهًا للأسرة حاملة البطاقة، فيما تنتشر على مستوى المحافظات مجموعة من الحملات المشتركة بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على التزام التجار بالأسعار المقررة سواء أسعار السلع التموينية أو السلع الحرة.

ضخ السلع بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية

وتضخ وزارة التموين السلع الغذائية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية إلى معارض أهلا رمضان والتي انطلقت في عدة محافظات لتوفير السلع إلى المواطنين باسعار مخفضة، إذ تأتي أسعار السلع في معارض أهلا رمضان كالتالي:

** كيلو السكر المعبأ 17 جنيها.

** كيلو أرز معبأ 15 جنيها.

** شيكارة أرز 10 كيلو 150 جنيها.

** شيكارة دقيق 25 كيلو 375 جنيها.

** شيكارة مكرونة 10 كيلو 155 جنيها.

** شيكارة مكرونة 5 كيلو 78 جنيها.

** كيس مكرونة معبأ 350 جرام 7 جنيهات.

** زجاجة زيت 5 كيلو 270 جنيها.

** زجاجة زيت 3 كيلو 137 جنيها.

** زجاجة زيت ذرة 2 كيلو 128 جنيها.

** زجاجة زيت 700 جرام 36 جنيها.

** علبة سمن 2 كيلو 90 جنيها.

** علبة سمن 1 كيلو 45 جنيها.

** باكو شاي 40 جرام 5 جنيهات.

** علبة جبنة 250 جرام 14 جنيها.

** علبة طحينة 700 جرام 17 جنيها.

** علبة مربى 1 كيلو جرام 30 جنيها.

** كرتونة ملح بونو عدد 20 كيس 15 جنيها

.** علبة مرقة دجاج مكعب 25 جنيها.

** قالب لانشون 700 جرام 17 جنيها.

** زجاجة خل 1 لتر 3 جنيهات.