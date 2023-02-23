مهرجان السينما العربية: سننظم احتفالية خاصة لعادل إمام لمرور 60 سنة فن

قال الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، رئيس مهرجان السينما العربية، إن المهرجان سيشهد مجموعة من المسابقات منها «الأفلام الطويلة الروائية، الأفلام القصيرة، أفلام الطلبة»، مؤكدا على حرص إدارة المهرجان بأن يكون لهم جوائز مالية، فضلا عن الاهتمام الخاص بسينما الشباب.

عادل إمام 60 سنة فن

وأضاف «الحكيم» خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا: «نحضر كإدارة مهرجان لمجموعة احتفاليات، منها احتفالية بالفنان الكبير عادل إمام، 60 سنة فن، وهي رحلة مهمة كبيرة، ورقم قياسي يحققها، والاحتفالية سوف يحضرها صناع أفلامه من كتاب ومخرجين وأسرته».

عميد الأدب العربي طه حسين

وتابع رئيس مهرجان السينما العربية: «بالإضافة إلي التحضير لاحتفالية لعميد الأدب العربي طه حسين، سواء من الأفلام المأخوذة عن رواياته والأفلام التي صنعت لسيرته الذاتية، وزاوية خاصة بالسينما العربية يتولها الدكتور صلاح هاشم».