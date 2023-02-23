«الوثائقية» تبث فيلم «أيام النصر».. وتسجيل نادر مع عساف ياجوري

بثّت قناة الوثائقية فيلما بعنوان «أيام النصر»، تضمن تسجيلا مع الضابط الإسرائيلي الذي تم أسره أثناء حرب أكتوبر، وهو عساف ياجوري.

وقالت شاهيناز راغب مدير عام البرنامج العبري الأسبق بالإذاعة المصرية، إنّه بعد أسر عساف ياجوري، أذاعت أنّه جرى أسر القائد الإسرائيلي، فكذبت إسرائيل هذا الأمر، عندها اتصل بها أحمد الحملي مدير البرنامج آنذاك، وأخبرته بما حدث، فأخبرها أنّه سيرسل بيانا لها.

وأشارت، إلى أنّ الحملاوي سجل من عساف ياجوري اسم زوجته وعنوانه في تل أبيب وعدد أبنائه ورقم هاتفه، وحصل رد فعل غير عادي، وذلك فيما يتعلق بعدم موثوقية الإعلام الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي.

وأذاع الفيلم جزءًا من تسجيل الإذاعة المصرية مع الأسير عساف ياجوري، وقال فيه إنّه ضابط برتبة عقيد، واعترف بأنّ القوات المسلحة المصرية أدارت المعركة بحرفية عالية من خلال السيطرة على الأرض في القطاع الذي كان يسيطر عليه، كما أنّ جزءً مهما من المهمة التي كان منوطا به لم تكتمل، مشيرًا إلى أنّ هذه المهمة كانت التصدي للقوات المتواجدة في القطاع المركزي في سيناء.