تكريم الفنانة بوسي في مهرجان السينما العربية

أعلن الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيس المهرجان، أسماء المكرمين خلال الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية.

بوسي فنانة مميزة

وقال الحكيم، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان المقام حاليا، إنّ إدارة المهرجان قررت تكريم الفنانة بوسي، بسبب تاريخها وأفلامها التي كانت علامة مضيئة في مشوار السينما.

تكريم فنان مغربي والإعلان عن اسمه قريبا

وأضاف أنّه من المقرر تكريم نجم آخر مغربي، سيتم الإعلان عنه لاحقا، بعد التأكد من حضوره، مشيرا إلى أنّ المهرجان سيشهد مجموعة من المسابقات منها مسابقة الأفلام الطويلة الروائية، مسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة أفلام الطلبة وحرصين أن يكون لهم جوائز مالية وتخصيص اهتمام خاص بسينما الشباب.