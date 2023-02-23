«تعليم الجيزة» تعلن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفعيل مجموعات الدعم بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية تعليم الجيزة يفعل مجموعات الدعم المدرسية.

مجموعات الدعم المدرسي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أنّ المشروع القومي الذي اتجهت الدولة لتنفيذه لتوفير عنصر الأمن والأمان للطلاب، بالبعد عن السناتر غير المرخصة وغير الآمنة، وللتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة وقريبا الدبلومات الفنية، للحد من مافيا السناتر والدروس الخصوصية وهذه صوره حية من إدارة شمال الجيزة التعليمية في تفعيل مجموعات الدعم.

اختيار المدرسين المتميزين

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنّه جرى التنفيذ بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والتي تم جذب الطلبة والطالبات لها باختيار المدرسين المتميزين والمطلوبين في الشهادة العامة للثانوية العامة والأماكن المهيأة، والمتوفر بها جميع الإمكانات، وجار الإعلان تباعا عن الإدارات التعليمية الأخرى.