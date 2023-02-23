وزير التعليم: إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخدامًا

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، أكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المتميز، ومدرسة اللغات الرسمية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعملية التعليمية، والاطمئنان على انتظام الفصل الدراسي الثاني، وقبال الوزير إن الوزارة بصدد إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخدامًا ضمن اهمامتها بذوي الاحتياجات الخاصة.

ورافق الدكتور رضا حجازي خلال الزيارة الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية نقطة مضيئة

وأكد الوزير، خلال تفقد أكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المتميز، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي نقطة مضيئة في التعليم المصري، مؤكدًا سعي الوزارة للتوسع في هذه النوعية من المدارس.

كما أكد أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، ودوره في بناء الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأشار إلى أن هناك بروتوكولا للتعاون سيتم توقيعه خلال أيام لتصدير خريجي هذه المدارس لبعض الدول في الخارج.

وتفقد الوزير فصل لطلاب التعليم المزدوج لذوي الاحتياجات الخاصة، قسم الملابس الجاهزة، واستمع لشرح المعلمة ومدى تفاعل الطلاب معها، حيث أشاد بتفاعل الطلاب ومدى استجابتهم للشرح والتواصل، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يمتلكون مدلولات كثيرة والمعلم له الدور في ترتيب ومعرفة وفهم الرموز للطلاب.

إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة

وفى هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخدامًا يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية، لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وترسيخ وسيلة التواصل مع الطلاب من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين المتخصصين في لغة الإشارة، اتفاقًا مع مبادرة رفقاء «قادرون باختلاف»، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية وفي ضوء اهتمام الدولة بكافة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها مع الوزارة في تقديم الخدمات لذوي الهمم بالمدارس.

كما تفقد الوزير أحد فصول قسم البرمجة، وأجرى حوارًا مع الطلاب حول دراستهم وأعمالهم بجانب الدراسة فى هذا المجال، وشاهد الوزير أيضًا حصة للمهارات الحياتية «العمل الجماعي»، لطلاب قسم أبيكو للصناعات الدوائية.

وأشاد الوزير بالمستوى العلمي والمنهجي للأكاديمية وما توفره للطلاب من فرص عمل بالمصانع والقطاع الخاص بعد الاستفادة من المناهج الدراسية المقدمة بها والمرتبطة بسوق العمل.

ومن جهتها، استعرضت حنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدي، والمدير التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية شرحًا تفصيليًا لرؤية الأكاديمية حول تقديم تعليم فني وتدريب مهني مبتكر وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بهدف تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية القوى العاملة في مصر والمنطقة، وتوفير برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكرة المتصلة باحتياجات سوق العمل المحلى والدولي مع التركيز على المهارات والكفاءات والجدارات وبناء الشخصية والإسهام في توفير برنامج للتدريب العملي في مصانع المؤسسة المتخصصة وبرنامج تحفيز العمالة الذي يضمن سهولة انتقال الدارسين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

1200 طالب بالأكاديمية

وأوضحت أن عدد الطلاب بالأكاديمية 1200 طالب والدراسة مدتها ثلاث سنوات، يحصل الطلاب خلالها على منحة دراسية كاملة، وعقب ذلك، توجه الوزير إلى المدرسة الرسمية للغات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، والتي تتكون من 45 فصلًا، وعدد الطلاب بها 291 طالبًا، حيث تفقد قاعة رياض الأطفال، وشارك طلاب الصف الثالث الابتدائي حصة لمادة ديسكفري، وتحاور الوزير مع الطلاب في موضوع الدرس، موجهًا المعلمين بضرورة تبسيط المعلومات للطلاب، من أجل الاستيعاب الجيد للدروس، وسهولة حفظ مصطلحات اللغة الإنجليزية.

وحرص الوزير على تفقد فصل للصف الثالث الثانوي أثناء حصة اللغة العربية، واستمع لشرح الدرس، كما أجرى حوارًا مع الطلاب وأجاب عن استفساراتهم بخصوص آليات تصحيح أوراق إجابة الامتحان، حيث طمأن الوزير الطلاب بأن آليات التصحيح ستتم بشكل إلكتروني بدون تدخل أي عنصر بشري، بنظام ال rubrics، لضمان العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، وستقيس الأسئلة المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتيح نموذجًا استرشاديًا كاملاً للامتحان على موقع الوزارة يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.