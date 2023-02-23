«التعليم»: تسجيل استمارة «1 سري» لامتحانات الثانوية العامة 2023 أول مارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا بشأن استعدادات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإتاحة الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سري للعاملين بالمدارس الثانوية العامة والاعدادية.

تسجيل استمارة 1 سرى للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إتاحة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والخاص بتسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة التمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 2022/2023.

فتح الموقع الإلكتروني بداية من يوم الأربعاء 1 مارس

وأشارت وزارة التعليم، إلى فتح الموقع الالكتروني بداية من يوم الأربعاء 1 مارس طبقاً للمجموعة النوعية لوظائف الكادر «155 لسنة 2007»، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي، ويتم ترشيح المعاونين «الإداريين»، من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.