«التعليم» تكشف حقيقة عقد امتحانات «أولى وتانية ثانوي» الشهرية إلكترونيا

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تداوله البعض، بشأن صدور قرار من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات، بأن تكون امتحانات الشهر للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا.

امتحانات أولي وتانية ثانوي الشهرية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم على جروب «حوار مجتمعي تربوي»، أنّ ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وأنّ الوزير لم يعقد اجتماعات اليوم مع مديري المديريات، ولم يصدر قرار بأن تكون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية إلكترونيا.