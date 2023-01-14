اليوم.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في القاهرة

تنطلق اليوم السبت الموافق 14 يناير الجاري، امتحانات الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-20232، في مدارس القاهرة، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على الإنتهاء من كافة الإستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتى تنطلق غداً السبت، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي الإمتحان فى مادتى اللغة العربية والفلسفة والمنطق، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

حدد أيمن موسى، مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في تعليمات موجه لجميع الإدارات التعليمية وهي كالآتي:

- الامتحان يكون على مستوى الإدارة التعليمية.

- يتم وضع الامتحان من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري 49.

- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة ٨٥% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

- يكون الامتحان سواء كان أجهزة التابلت أو الأسئلة المقالية في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للإمتحان .

- وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

-يعقد يوم السبت الموافق 14 يناير الجاري، امتحان اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 16 يناير الجاري، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري، امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

-يعقد يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، امتحان الفيزياء والتاريخ.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 23 يناير الجاري، امتحان الرياضيات والأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2023

-يعقد يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري، امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري، امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.

-يعقد يوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، امتحان التاريخ والأحياء.