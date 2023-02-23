«المركز الإقليمي للأعلاف» يُحلل 665 شحنة علف وأسمدة خلال شهر يناير

كشف تقرير للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أبرز إنجازات المركز الإقليمي للأعلاف والأغذية خلال شهر يناير 2023، وكان على رأس تلك الإنجازات استقبال المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالفرع الرئيسي وأفرع المركز بالمنافذ الجمركية والموانئ المختلفة خلال الشهر الماضي عدد 665 شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالموانئ والمطارات.

إصدار شهادات تحليل لعدد 585 عينة علف دواجن وعلف حيوان

أوضح المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أنه تم إصدار شهادات تحليل لعدد 585 عينة علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات، كما أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية خلال يناير الماضي 738 تسجيلة أعلاف و731 تسجيلة أسمدة ومنظمات نمو محلية ومستوردة.

تحليل 346 عينة لتجارب تشغيل خطوط انتاج جديد لمصانع اعلاف

كما قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتكليف المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل 346 عينة لتجارب تشغيل خطوط انتاج جديد لمصانع اعلاف، وتلقي المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف 21 عينة بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الاعلاف لبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه.