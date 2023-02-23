هدوء في بورصة الأعلاف بعد تراجعات «الثلاثاء والأربعاء».. كم سعر الذرة اليوم؟

تشهد أسعار خامات الأعلاف استقرارا بعد تراجعها بشكل ملحوظ أمس وأول أمس، بنحو 300 جنيه للذرة الصفراء و1000 جنيه لكسب الصويا، بحسب متوسط أسعار بورصة الخامات، ما يسبب تأثير إيجابي الفترة المقبلة على أسعار الدواجن.

وسجلت أسعار الذرة الصفراء اليوم، الطن الأرجنتيني 15500 جنيه، والبرازيلي نفس السعر، والأوكراني 14900، والكورن فلاك الذرة الأرجنتيني 16100.

أسعار خامات الأعلاف

وبالنسبة لأسعار كسب الصويا، يصل سعر الـ 44% طن محلي 26700 جنيه، و46% محلي بـ 27700 جنيه، فيما وصل سعر طن الجيلوتين المستورد 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 جنيه، وطن الجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 9600 جنيه.

استقرار في أسعار خامات الأعلاف

وذكر فوزي المختار عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ «الوطن»، أن تشهد أسعار خامات الأعلاف اليوم استقرارا وهو ما يعتبر تأثير إيجابي في الفترة المقبلة.

وأضاف عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الأيام الماضية والاستمرار في الاستقرار بالأسعار يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على أسعار الدواجن.