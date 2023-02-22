«شعبة الدواجن»: اتفاق بين «الزراعة» وعدد من الشركات لتوفير الأعلاف محليا

أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في الجيزة سامح السيد، على الجهود الرسمية الدؤوبة لتوفير السلع الاستهلاكية والغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، وكشف عن انتهاء وزارة الزراعة من التفاوض مع شركات لتوفير الأعلاف ودعم الصناعة.

اتفاق بين «الزراعة» وشركات أعلاف لدعم صناعة الدواجن

وقال «السيد»، إنَّه تم الاتفاق مع شركات أعلاف في مصر والجهات المعنية، ممثلة في وزارة الزراعة، لتوفير مستلزمات إنتاج بأسعار مخفضة، لدعم صناعة الدواجن وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، متوقعا انخفاض أسعار الأعلاف في مصر وكذلك سعر الدواجن.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة اتخذت هذه الخطوة الإيجابية بهدف توفير الأعلاف محليا للشركات، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويسهم في خفض التكاليف على منتجي الدواجن والمربين، وبالتالي تحقيق صالح المستهلك في النهاية.

إبرام عقود مع شركات أعلاف لتوفير الذرة قريبا

وأوضح رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة ورئيس لجنة الزراعات التعاقدية بحضور ممثلي كبرى الشركات، على إبرام عقود مع أصحاب الشركات ووزارة الزراعة للتعاقد على زراعة الذرة الصفراء والبيضاء، وتشجيع المزراع على زراعة الذرة الصفراء لحل أزمة العلف.

وتابع «السيد»، ستشجع هذه الخطوة المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية لمحاصيل مثل الذرة المهمة لصناعة الأعلاف، لتشتري وزارة الزراعة من الفلاح المحصول بسعر جيد، ثم توزيع المحاصيل على شركات الأعلاف المتعاقدة، مضيفا «حاليا نحن في انتظار توقيع العقود النهائية المبرمة بين أصحاب شركات الأعلاف ووزارة الزراعة».