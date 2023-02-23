إيناس الدغيدي: وجودي رئيسا للجنة التحكيم بمهرجان السينما العربية شيء عظيم

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها كرئيسا للجنة التحكيم وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان السينما العربية.

حب السينما لدى الدغيدي

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الآن: «منذ فترة طويلة لم أعمل، وكون يتم اختياري في لجنة التحكيم، فذلك جزء من عملي ووحودي في مجال السينما، فهذا شيء عظيم».

وأضافت: «جيلي بشكل عام لم يعد متواجد بصورة كبيرة في الأفلام، ولكن وجودنا في المهرجانات والمحافل الفنية الخاصة بالسينما شيء كبير وعظيم».

لبنى عبدالعزيز رئيس شرف المهرجان

ووجهت الشكر للفنانة لبنى عبد العزيز، متمنية أن تقام دورة هامة يحضرها الكثير من النقاد والسينمائيين.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان السينما العربية، بدء منذ قليل، وحرص على الحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، وعدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى فريق عمل المهرجان.