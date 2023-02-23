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عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الأرجنتين

كتب:

محمد علي حسن
03:23 م | الخميس 23 فبراير 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أنّ زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل ضرب منطقة سالتا بالأرجنتين منذ قليل، حسب ما أفادت وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

يذكر أنّ التلفزيون المركزي الصيني، أعلن تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة 7.2 درجة، وهز طاجيكستان، صباح اليوم، لافتًا إلى أنّ الزلزال وقع نحو الساعة 8:37 صباحا على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح التلفزيون الصيني، أنّ مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع كاجيكستان، وشعر به السكان في مدن كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

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بقلم محمد علي حسن