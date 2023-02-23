زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب سيبيريا

ذكرت إدارة حالات الطوارئ الإقليمية بمقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، أنّ المنطقة تعرضت لزلزال صباح اليوم، وبلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر وكان على بعد 323 كيلومترا من كانسك، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

هزات ارتدادية بقوة 6.3 درجة عقب الزلزال

وأضافت إدارة حالات الطوارئ، أنّ الزلزال أعقبه هزات ارتدادية في منطقة نيجونيودينسكي التابعة لمقاطعة إيركوتسك، ووقع مركز الهزات على بعد 21 كيلومترا من قرية أليججير وبلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وفي السياق ذاته، أكدت معطيات مديرية حالات الطوارئ في المنطقة، أنّ الهزات الأرضية لم تتسبب بأي أضرار مادية أو إصابات وتعمل كل مرافق البنية التحتية بشكل طبيعي في تلك المنطقة.