الدكتور فاروق الباز يكشف لـ«الوطن» تأثير زلزال الصين وطاجيكستان على مصر

كشف عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، المتخصص في علم الجيولوجيا والفلك، موقف مصر من زلزال الصين وطاجيكستان، الذي وقع صباح اليوم بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في حالة من الذعر والقلق على مستوى العالم.

وقال فاروق الباز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ كتل القشرة الأرضية تتحرك بين فترة وأخرى، لأنها تطفو فوق صخور مصهورة في داخل الأرض، وهذه الحركة تنتج عنها الزلازل.

زلزال الصين وطاجيكستان

وعن موقف مصر من زلزال الصين وطاجيكستان، أوضح «الباز»، أن شرق إفريقيا بعيد جدًا عن موقع هذا الزلزال الذي حدث اليوم فلا علاقة له بمصر، ولن تحدث زلازل في مصر نتيجة لذلك على الاطلاق.

موقف مصر من زلزل الصين

وأعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل، عن زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان في الساعة 8:37 صباح الخميس بتوقيت بكين، إذ جرى رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 37.98 درجة شمالا وخط الطول 73.29 درجة شرقا، وكان على عمق 10 كيلومترات.