عضو بـ«شركات السياحة»: عدم وجود حد أقصى للسن يرفع أعداد المتقدمين لحج 2023

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدم وجود حد أقصى لسن المواطنين المسموح لهم بالسفر للحج هذا العام، إضافة إلى السماح للسيدات بالسفر بدون محرم سيرفع من أعداد المتقدمين للحج السياحي 2023، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، وارتفاع أسعار برامج الحج هذا العالم بالمقارنة بالعام الماضي.

أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من المتوقع وفقا لدراسات السوق أن يتراوح عدد المتقدمين للحج السياحي هذا العام ما بين 80 إلى 90 ألف متقدم.

وأوضح أن تلك الأعداد ستدخل القرعة الإلكترونية العلنية التي ستجريها وزارة السياحة لاختيار نحو 16 ألف مواطن لأداء الحج السياحي هذا العام.

الضوابط المنظمة للحج السياحي

وأشار إلى أن وزارة السياحة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحى لهذا العام وموعد فتح باب تقدم المواطنين للحج وموعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين، فضلا عن تحديد قيمة رسوم جدية الحجز لكل مستوى من مستويات الحج.

ولفت إلى أن ضوابط الحج السياحي التي ستصدرها الوزارة قريبا لن تشتمل بنسبة كبيرة على أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، حيث لا زالت هناك العديد من الخدمات داخل المملكة العربية السعودية لم تعلن عن أسعارها حتى الآن مثل خدمات الطوافة بكل من منى وعرفات.

وأشار إلى أن الأسبوعين الماضيين شهداعدة لقاءات بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، لمناقشة الضوابط ووضع تصورلأسعار برامج الحج السياحي.

وأوضح أن أعداد تأشيرات الحج السياحي هذا العام تبلغ نحو 16 ألف تأشيرة تم تقسيمها على النحو التالي، برامج الحج الاقتصادي طيران، وتخصيص 9 آلاف و500 تأشيرة له برامج الحج البري وتخصيص 2500 تأشيرة له، برامج الحج الـ5 نجوم، وجرى تخصيص 4 الآف تأشيرة له.