أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الأول الإعدادي 2023، الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدروس والأجزاء المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي، لا تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.

مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي

- هيا نشجع بأخلاق كريمة من 14 إلى 16.

- نصائح من 50 إلى 52.

محذوفات العلوم للصف الأول الإعدادي

- الوحدة الأولى: الدرس الثالث «من أول التفاعلات الكيمائية في حياتنا إلى نهاية النشاط البحثي» من الصفحة 20/21 إلى نهاية النشاط البحثي.

- الوحدة الثانية: الدرس الأول «المولدات والمحركات الكهربية، والقوى النووية» صفحة 28.

- الوحدة الثانية: الدرس الثالث «من أول بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الميكانيكية، بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الكهرومغناطيسية» صفحة 38، و39.

- الوحدة الثالثة: الدرس الأول «الأجرام السماوية كلها» صفحة 49 و50 و51.

مادة الدراسات الاجتماعية الصف الأول الإعدادي

محذوفات الوحدة الأولي: المناخ والنبات الطبيعي (الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري).

- الوحدة الخامسة: المواطنة الصالحة (الدرس الثاني: المواطنة.. حقوق وواجبات، والدرس الثالث: أنت والقانون).

مادة اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي

- Review C:From 32 to 33

- Unit 12: From P54 TO P63

-ReviewD: FROM P64 TO P 65

مادة الرياضيات للصف الأول الاعدادي

مادة اللغة الفرنسية للصف الأول الإعدادي