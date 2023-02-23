الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الأول الإعدادي 2023
كتب:
أميرة فكري
04:05 م | الخميس 23 فبراير 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الأول الإعدادي 2023، الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدروس والأجزاء المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي، لا تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.
مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي
- هيا نشجع بأخلاق كريمة من 14 إلى 16.
- نصائح من 50 إلى 52.
محذوفات العلوم للصف الأول الإعدادي
- الوحدة الأولى: الدرس الثالث «من أول التفاعلات الكيمائية في حياتنا إلى نهاية النشاط البحثي» من الصفحة 20/21 إلى نهاية النشاط البحثي.
- الوحدة الثانية: الدرس الأول «المولدات والمحركات الكهربية، والقوى النووية» صفحة 28.
- الوحدة الثانية: الدرس الثالث «من أول بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الميكانيكية، بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الكهرومغناطيسية» صفحة 38، و39.
- الوحدة الثالثة: الدرس الأول «الأجرام السماوية كلها» صفحة 49 و50 و51.
مادة الدراسات الاجتماعية الصف الأول الإعدادي
محذوفات الوحدة الأولي: المناخ والنبات الطبيعي (الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري).
- الوحدة الخامسة: المواطنة الصالحة (الدرس الثاني: المواطنة.. حقوق وواجبات، والدرس الثالث: أنت والقانون).
مادة اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي
- Review C:From 32 to 33
- Unit 12: From P54 TO P63
-ReviewD: FROM P64 TO P 65
مادة الرياضيات للصف الأول الاعدادي
مادة اللغة الفرنسية للصف الأول الإعدادي