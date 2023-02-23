محافظ الغربية يسلم مساعدات اجتماعية لـ100 أسرة بـ«زفتى» ضمن «حياة كريمة»

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمساهمات مؤسسات المجتمع المدني في دعم القرى الأكثر احتياجًا، وخاصة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى.

جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات القافلة الاجتماعية والتي نظمتها جمعية الأورمان بقرية كفر الجنيدي بحضور أحمد عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وعبدالخالق عبدالعظيم مدير الجمعية.

مساعدة 100 أسرة

وتفقد محافظ الغربية فعاليات القافلة والتي تضمنت تسليم مساعدات اجتماعية لـ100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بالقرية إلى جانب تفقد معرض الأثاث المنزلي، موجهاً الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان على ما يقدمونه من مساعدات للأهالي بقرى حياة كريمة.

تنمية الإنسان

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب تنفيذ المشروعات وتطوير البنية التحتية ، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً من خلال تنفيذ القوافل الاجتماعية، الطبية، التوعوية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.