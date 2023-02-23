«الحياة الآن».. مباشر: استمرار القوافل العلاجية المتنقلة للصحة ضمن «حياة كريمة»

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار القوافل العلاجية المتنقلة لوزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة في قري وادي الصعايدة في مركز ادفو».

القافلة العلاجية تعمل لمدة يومين

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج الحياة الآن، أنّ القافلة العلاجية المتنقلة تعمل لمدة يومين في قرية عمرو بن العاص بإدفو.

10 تخصصات علاجية

وأفاد التقرير، بأنّ القافلة العلاجية في قرية عمرو بن العاص تشمل 10 تخصصات علاجية، كما أن الفحوصات الطبية تشمل التحاليل والأشعة العادية والتليفزيونية وصيدلية لصرف الأدوية مجانا.

ووفقا لما جاء في تقرير برنامج الحياة الآن، فإن القوافل الطبية تشمل قرى وادي الصعايدة والمناطق النائية شمال غرب إدفو.