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7 سلع غذائية أساسية بـ«كرتونة رمضان» تقدمها «حياة كريمة» لدعم المستحقين

كتب:

محمد أباظة
12:55 م | الخميس 23 فبراير 2023
كراتين رمضان

كراتين رمضان

اطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة لتوصيل «كرتونة رمضان» للمستحقين في القرى والمحافظات النائية، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، للتخفيف عن كاهل هذه الأسرة.

«كارتونة رمضان»

وناشدت مؤسسة حياة كريمة، الجميع، التبرع والمشاركة لدعم الأسر المستحقة بتقديم «كرتونة رمضان»، موضحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الطرق التي يمكن من خلالها التبرع والمشاركة في المبادرة، سواء عن طريق رسالة هاتفية قيمتها 5 جنيهات، أو من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، أو حساباتها في 10 بنوك.

مكونات «كارتونة رمضان»

وتحتوي «كارتونة رمضان» التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة غالبية السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر، كما يلي. 

- 2 كيلو أرز.

- 2 كيلو سكر.

- 4 أكياس مكرونة «الكيس 400 جرام».

- كيس فول «500 جرام».

- كيس لوبيا «500 جرام».

- 750 مل زيت.

- 100 جرام شاي.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، من خلال إطلاق القوافل الطبية في المناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.    

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.