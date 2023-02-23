«الحياة الآن».. مباشر: قوافل علاجية مجانية بإدفو في أسوان ضمن «حياة كريمة»

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار القوافل العلاجية المتنقلة لوزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة في قري وادي الصعايدة في مركز إدفو»، حيث يتم تقديم خدمات متنوعة، مثل استصدار قرارات العلاج المجاني على نفقة الدولة.

قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

وقال الدكتور طارق صبح، مدير القوافل الطبية المتنقلة بمديرية الصحة في محافظة أسوان: «نحن الآن في قافلة طبية مجانية جديدة تطلقها وزارة الصحة والسكان في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة».

مبادرة على مدار يومين

وأضاف «صبح»: «ننفذ مبادرة في قرية عمرو بن العاص التابعة لمركز إدفو وذلك على مدار يومين، والقوافل العلاجية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل، وتضم 10 تخصصات طبية مختلفة، ولدينا صيدلية بها أكثر من 130 صنف علاج بالمجان، وخدمة الأشعة التلفزيونية ومعمل الدم والكشف والعلاج بالمجان، ويتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية بالتخصص المطلوب، ويوقع الكشف عليه الدكتور الاستشاري في كل تخصص».