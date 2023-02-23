الرئيس الأوكراني: سننتصر على روسيا في أزمتنا عشية الذكرى الأولى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده ستنتصر على روسيا، وذلك خلال عشية الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

زيلينسكي: روسيا ستتحمل مسؤولية ما ارتكبته خلال الأزمة

وأضاف «زيلينسكي»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أوكرانيا تخطت الكثير من المحن ولم تنكسر وستنتصر في أزمتها، مشيرا إلى أن روسيا ستتحمل مسؤولية ما ارتكبته خلال الأزمة، وأن هناك عشرات ومئات الآلاف من الصور تذكرنا بالطريق الذي سلكناه خلال عام، وترك لنا جراحا في قلبنا وروحنا.

غدا الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية

وغدا الجمعة الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل عام في 24 فبراير الماضي، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمتي الغذاء والطاقة العالمية.