فرص عمل بمرتب 3500 جنيه لجميع المؤهلات.. يوم توظيفي مفتوح في القاهرة

يرغب الكثير من الشباب في الحصول على فرصة عمل، بمرتبات مجزية، لذا وفرت وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة للشباب من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، لتعلن عن اليوم التوظيفي المفتوح لأحد المطاعم الكبرى الشهيرة بالمنيل.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

وحددت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها موعد اليوم التوظيفي المفتوح ليكون يوم الأحد الموافق 26 فبراير الجاري، وعلى الراغبين في التقديم للوظائف التوجه في الموعد المحدد لفرع بافلو برجر في المنيل - 84 شارع المنيل، محطه الغمراوي بجوار بنك القاهرة.

الشروط المطلوبة

1- الوظائف الخالية المتاحة تكون في وظيفة عضو فريق في كرو المطعم، لديه خبرة أو بدون خبرة.

- أماكن العمل تكون في منطقة المنيل.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الخريجين الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن حتى 33 عاما.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق

- تمنح إدارة المطعم العاملين راتب يصل إلى 3500 جنيه بالإضافة إلى حوافز شهرية.

- توفر إدارة المطعم للمتقدمين للوظائف تدريب مدفوع الأجر.

• عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح إدارة المطعم يوم إجازة للعاملين في الأسبوع.

- يوجد فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- توفر إدارة المطعم للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.