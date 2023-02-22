وظائف خالية لأصحاب المؤهلات المتوسطة في الجيزة.. راتب يصل لـ4700 جنيه

أعلنت محافظة الجيزة، توافر فرص عمل بسلسلة مطاعم شهيرة، وذلك عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفقا لإعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

الشروط المطلوبة للوظائف

وكشفت محافظة الجيزة الشروط والمواصفات الآتية، والتي جاءت كالتالي:

- المؤهل: لايقل عن مؤهل متوسط

- السن: من 21 حتى 35 سنة

- العمل: لمدة 12 ساعة

- الراتب: 3 آلاف جنيه صافي على 8 ساعات، والـ4 ساعات الباقية بنظام أوفر تايم ليكون الراتب حوالي من 4 آلاف و500 جنيه إلى 4 آلاف و700 جنيه.

- النوعية: ذكورفقط

- موقف واضح من التجنيد

- تأمين طبي واجتماعي

- توفير مواصلات

الحضور شخصيا لتقديم طلبات التوظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة أن الراغب في العمل عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لافتا إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

معارض لتسويق منتجات الشباب بالجيزة

ونظمت محافظة الجيزة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها بنادي حدائق الأهرام بمشاركة 40 عارضًا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.