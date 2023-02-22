«تعليم القليوبية» تفتتح الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، افتتاح مقر الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالقليوبية والكائن بمدرسة بنها الزخرفية المعماري، بحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني والمهندس علي الصادق مدير عام التعليم الصناعي والمهندسة جيهان مزيد حيث تتضمن الافتتاح فقرات متنوعة منها فيديو الافتتاح وفيديو عن تجهيز المقر الجديد وفيديو إثرائي عن مكونات الوحدة.

إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصري

وأوضحت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية في بيان لها أن الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل تهدف إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصري، مما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة.

خدمات الوحدة مجانا

أضافت مدير تعليم القليوبية أن الوحدة جرى تدشينها في وقت سابق بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل «GIZ» حيث تقدم خدمات الوحدة مجانا وتقتصر على خريجي التعليم الفني فقط من خلال الحضور بالبطاقة الشخصية وتسجيل استمارة مجانا بالرغبات ومجالات العمل المطلوبة في القطاع الخاص بمقر الوحدة.

أشارت مدير تعليم القليوبية إلى أن توفر الوظائف من خلال فريق عمل يقوم بتنظيم جلسات توعية وظيفية يتم في نهايتها عرض الوظائف على الباحثين عن عمل تمهيدا لاستلامهم العمل في القطاع الخاص، بالإضافة لتنفيذ ملتقيات التوظيف المتخصصة حيث تعد الوحدة إحدى مكونات وحدات الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني وتعمل بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل «GIZ» لتقدم خدماتها لخريجي التعليم الفني بهدف الوصول إلى خريجي التعليم الفني، من خلال المدارس والدعاية المطبوعة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت أن الوحدة تقدم خدماتها المجانية من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص، لمن تتوفر فيه معايير العمل اللائق من حيث توفر «عقد عمل تأمين اجتماعي، تأمين صحي فرص للترقي وبيئة عمل آمنة وتقدم خدماتها لخريجي التعليم الفني من سن 18 حتى 35 عاما على أن يكون موقف المتقدم للوحدة من الذكور واضح من التجنيد حيث تستقبل الوحدة الباحث عن عمل ويساعده فريق العمل على التعرف على سوق العمل وحقوقه وواجباته من خلال جلسات توعية وظيفية.