التفاصيل النهائية لامتحانات الـEST بعد مشكلات القرية الذكية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى مراجعة بيانات الطلاب الذين أدوا امتحان الـEST يوم 4 ديسمبر الجاري، وواجهوا مشكلات عديدة في القرية الذكية، موضحة أن المراجعة، تضمنت مراجعة كاملة لعمليات إرسال الاختبارات وتقارير المراقب ومدخلات الطلاب، ومصادر أخرى، وجرى تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى إعادة الاختبار من أجل الحصول على درجة موثوقة.

وأضافت الوزارة عبر موقع الـEST الإلكتروني، أن بعض الطلاب يعيدوا الامتحان دون مقابل، آخرون يعيدون الجلوس فقط في الـ«EST I- الرياضيات فقط مع الآلة الحاسبة وبدونها أو امتحان الـEST I - محو الأمية فقط، كالقراءة والكتابة»، مؤكدة على الطلاب، أنه في حالة إرسال بريد إلكتروني يدعو الطالب إلى إعادة الجلوس وإعادة امتحان 4 ديسمبر لم يتم استخدام بيانات 4 ديسمبر الخاصة به للموضوع المحدد المذكور في البريد الإلكتروني.

«شوقي»: امتحانات الدبلومة الأمريكية «EST» هي امتحانات دولية

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الدبلومة الأمريكية «EST»، هي امتحانات دولية تقدمها مؤسسة «EST»، ويجب التواصل التليفوني أو الرسائل النصية إلى هذا الرقم (+201016664861) للإجابة على كل الأسئلة الخاصة بهذه الامتحانات من حيث المواعيد والمحتوى والتنفيذ والمشكلات التقنية.

حصر الطلاب المتضررين من أى مشكلات تقنية

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن وزارة التربية والتعليم طالبت من المؤسسة المشرفة على امتحانات الـ«EST» تحديد موعد لامتحان آخر لكل من صادفته أى مشكلات، مؤكداً أنها ليست منوط بها وضع الامتحانات أو تصحيحها أو إدارتها، مؤكداً أن امتحانات الـ«SAT»، وكذلك الـ«ACT»، هى امتحانات دولية تديرها جهات دولية

وأكد الوزير أن مؤسسة الـ«EST»، عملت على حصر الطلاب المتضررين من أى مشكلات تقنية «وعددهم تقريبا 500 طالب»، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب.